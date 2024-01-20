Звено газодымозащитников московского главка МЧС России стало лучшим в стране

В рамках XV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» победителем в номинации «Лучшее звено газодымозащитной службы» стала команда Главного управления МЧС России по г.
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