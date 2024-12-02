Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег стецко
    Ну только не армянец. А про " нация - апшеронец"  никто не говорит, - Апшерон- это вопрос  географии.В Апшеронском рай...
  • Ирина Некрасова
    Рожают из-за денег, вот и результаты...Всегда голодные и...
  • ММ
    Был аспирантом, жил в общаге в Москве. Начинал болеть желудок, варил себе борщ и всё проходило!Врач рассказала, ...

Сколько времени потребуется краснодарцу, чтобы накопить 1 млн рублей, подсчитали в Росстате

Сколько времени потребуется краснодарцу, чтобы накопить 1 млн рублей, подсчитали в Росстате

Сколько времени потребуется краснодарцу, чтобы накопить 1 млн рублей, подсчитали в РосстатеЖителю Кубани со средней зарплатой при отчислении 10% от неё на накопительный счёт в банке потребуется не менее 9 лет, чтобы накопить 1 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх