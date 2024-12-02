Сколько времени потребуется краснодарцу, чтобы накопить 1 млн рублей, подсчитали в Росстате

Сколько времени потребуется краснодарцу, чтобы накопить 1 млн рублей, подсчитали в РосстатеЖителю Кубани со средней зарплатой при отчислении 10% от неё на накопительный счёт в банке потребуется не менее 9 лет, чтобы накопить 1 млн рублей.