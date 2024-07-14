Изделия из композитов: инвестиции в автокомпоненты и дорожную инфраструктуру

Компания «Поликом» (Ульяновская область), выпускающая изделия из композитных материалов, запустит производство комплектующих для автомобилестроения — мало- и среднегабаритных деталей интерьера и экстерьера автомобилей «ГАЗель», автобусов ПАЗ, спецтехники.
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