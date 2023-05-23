Утром ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об очередном обстреле со стороны ВСУ. «Сегодня утром ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа.
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