Doctorpiter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Doctorpiter.ru

695 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Musicman
    В Юго-восточной Азии, Индиии и прочих странах воду пить можно лишь из  бутылок, питаться лишь в проверенных местах и ...Женщина заразилас...
  • виктор сапожков
    Завлекалка для простаков.Если хотите выигр...
  • лина любимцева
    Вовремя обратилась, вот и спасли женщину. Бедолага... ВОТ ТАК ЕЗДИТЬ ГДЕ НИ ПОПАДЯ И ЕСТЬ ИХ "ЭКЗОТИКУ"...Женщина заразилас...

Ушиб палец, и он болит: что делать, пройдет само или надо к врачу — объясняет хирург

Ушиб палец, и он болит: что делать, пройдет само или надо к врачу — объясняет хирург

Ушиб пальца — это одна из самых частых травм. Для многих она считается легкой, но что может случиться, если махнуть рукой: «Да само пройдет!»? фото: iStockphotoУшиб пальца обычно случается из-за удара тяжелым тупым предметом или при сдавлении, например, дверью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх