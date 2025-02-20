Ушиб пальца — это одна из самых частых травм. Для многих она считается легкой, но что может случиться, если махнуть рукой: «Да само пройдет!»? фото: iStockphotoУшиб пальца обычно случается из-за удара тяжелым тупым предметом или при сдавлении, например, дверью.