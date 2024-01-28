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Регулярное общение и отказ от курения снижает риск развития деменции

Регулярное общение и отказ от курения снижает риск развития деменции

Исследование, проведенное в пекинском Главном госпитале НОАК с участием более 2,5 тыс. добровольцев, выявило, что изменения в образе жизни, такие как отказ от вредных привычек и активное общение, положительно сказываются на здоровье мозга.

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