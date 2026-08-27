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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хет-трик Мбаппе и 4:1 «Реала», определились все 36 участников ЛЧ, Петросян работает с Гончаренко, страсти по Альваресу и другие новости

1. «Реал» дома разгромил «Сосьедад» Арсена Захаряна (4:1) в перенесенном матче 1-го тура Ла Лиги : Мбаппе сделал хет-трик, у Винисиуса 1+1, у Беллингема 2 ассиста.

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