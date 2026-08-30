Полуночное обновление: лунный гороскоп стрижек на сентябрь 2026 для знаков зодиака

Сентябрь для волос — переходный месяц. После лета многие замечают сухость по длине, выгоревшие пряди, секущиеся кончики, поэтому начало осени часто становится временем первой серьезной коррекции прически.
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