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Полуночное обновление: лунный гороскоп стрижек на сентябрь 2026 для знаков зодиака

Полуночное обновление: лунный гороскоп стрижек на сентябрь 2026 для знаков зодиака

Сентябрь для волос — переходный месяц. После лета многие замечают сухость по длине, выгоревшие пряди, секущиеся кончики, поэтому начало осени часто становится временем первой серьезной коррекции прически.

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