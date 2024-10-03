На фото показали Николаса Кейджа в роли Нуарного Человека-паука из нового се...

На фото показали Николаса Кейджа в роли Нуарного Человека-паука из нового сериала AmazonКак известно, Amazon и Sony Pictures Television готовят сериал про Нуарного Человека-паука, в котором главная роль досталась Николасу Кейджу (Nicolas Cage).
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