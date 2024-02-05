ФСБ сообщила о задержании жителя Камчатки за сотрудничество с СБУ

На Камчатке по подозрению в госизмене (275 УК РФ) задержан местный житель, сообщила ФСБ. По данным ведомства, он передавал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию об участниках военной операции и работе пограничной службы ФСБ.
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