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UFC on ESPN 63: Ковингтон против Бакли и другие бои

В ночь на 15 декабря в Тампе (Флорида) состоится турнир UFC on ESPN 63, в главном бою которого Колби Ковингтон (17-4) встретится с Хоакином Бакли (20-6).

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