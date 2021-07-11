Воспитанных женщин считают зажатыми и холодными

Позитив для оптимистовПолитикаВоспитанных женщин считают зажатыми и холодными У нас в семье всё было строго. В 21:00 чтобы дома была, и так до 18-ти лет. Родители и сами показывали подобающий пример.Вернуться к статье93НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKonstantin ПетровА кем считают невоспитанных?Евгений Кислинскийвроде красивого животного.NatalyУЖе к 35+ годам сформулировала для себя 10 правил, которым стараюсь следовать. Если из-за работы ты не знаешь, какого цвета небо, то к черту такую работу. Речь не идет об одном дне аврала. А вот если человек не поднимает головы месяцами, не замечая вкуса еды, красок природы и настроения близких, значит, где-то его жизнь повернула не туда. Если тебе кажется, что быть красивой уже поздно, тебе кажется. Во все времена, при любом строе и на любом континенте женщина должна получать удовольствие от своего отражения в зеркале. Это значительно повышает качество жизни. Нет, и не может быть недостатков женской внешности. Есть недостатки подачи. У любой женщины легко получается убедить окружающих и в том, что она королева, и в том, что она дурнушка. Что именно выбрать – решать ей. В 35+ женщина должна на всякий случай уметь быть самой себе мамой, мужем и любовником. Научиться принимать себя безусловно, во всем поддерживать и смотреть на себя влюбленными глазами, например. Если ты думаешь, что все взрослые люди обязаны жить без блеска в глазах, ты ошибаешься. Давным-давно кто-то ошибся, а теперь все за ним повторяют. Но это неправда. Люди думают о тебе гораздо меньше, чем ты думаешь, что они думают о тебе. Чаще всего они о тебе вообще не думают. Если твое счастье зависит от любви другого человека, значит это не твое счастье. Если ты готова пойти на что угодно, лишь бы привязать любимого, значит, это не любовь. Если тебе очень плохо, так, что ничего не помогает, найди того, кому хуже, и помоги ему. После этого все обычно налаживается, я не знаю как, но это всегда действует. Когда нет повода для праздника, можно придумать его самой. И вообще, мир вокруг можно менять в разумных пределах. Есть мнение, что именно за этим, в конечном итоге, мы и живем. Основа всего движение. Движение создает энергию, энергия притягивает возможности. В тихом омуте черви водятся. Если человек нашел в себе силы начать движение хоть куда-то, уже в этот момент возможностей станет больше. Сделать и ошибиться лучше, чем не сделать.Борис Шумилов"Воспитанных женщин считают зажатыми и холодными" - Так это зависит какой у женщины сдвиг по "фазе".))) Женщина должна быть на кухне хозяйкой, в постели проституткой, в гостях королевой, а не со смещением по "фазы". на кухне королевой, в постели хозяйкой, в гостях проституткой!)))NatalyМужчинам не нужны женщины, работающие в своё удовольствие, нужны "пашущие" Потому что работающих в своё удовольствие придётся обеспечивать. Даже если женщина работает часа 4 в день и отлично на этом зарабатывает, у мужчины всё равно возникнут вопросы. Ведь работать можно больше. И дело даже не в деньгах. Оно в самом факте того, что лёгкая женщина с отсутствием дум на лице нужна всем только в теории. На практике обычные среднестатистические мужчины выберут "пашущую". Почему? Потому что "пашущая" женщина меньше замечает, меньше задаёт вопросов, а если повезёт, то ещё и меньше требует. Она сама себя полностью обеспечивает и не пристаёт с вопросом "где ты был?", ей не до того. Она устала, даже если любимое дело приносит хороший доход. Помимо понятных материальных благ в отношениях с такой женщиной мужчина получает меньшую смысловую нагрузку в качестве бонуса. Соглашусь, что преуспевающие женщины хотят видеть рядом с собой соответствующих мужчин, но и соответствующие мужчины всякие бывают. Не каждый "пашущий" мужчина согласится на работающую на полставки в своё удовольствие. Кто-то из принципа, кто-то из жадности. Последнее время замечаю, что женщина, работающая в своё удовольствие, не воспринимается всерьёз. Мол, лентяйка и тунеядка, слишком хорошо устроилась. Женщина непременно должна выглядеть упаханной домашним бытом или работой, а порой и тем, и другим сразу. Раньше у нас мужчин осуждали, которые не тратят свободный часок на подработку, а теперь и женщин туда же. Осуждают женщин неодиноких, семейных. Как-то говорили, что благополучно вышедшая замуж вообще работать не должна, а-нет, благополучно вышедшая замуж должна "впахивать" наравне с мужем. Речь не про то, хочет женщина работать или нет, а про мужское к этому отношение. "Впахивать" наравне? Почему бы и нет! Делить домашние дела и дела, касающиеся детей? Зачем!СергейЭто ты в Гейропе инструкции берёшь, какие женщины нужны мужчинам, или из собственного представления ?NatalyСанкт - Петербург это и есть Европа)))Петербург это Европа, а Москва Азия. Ни для кого не секрет, что Петербург строился как европейская столица. Москва в свою очередь больше принимала черты, как город у которого особый русский путь. В свою очередь сравним с азиатским.Территориальные особенности восточных и европейских городов таковы, что реки в городах Европы более выражены, украшены красивыми мостами и набережными. В азиатских городах реки почему-то находятся в тени.В Москве преобладает постмодернизм, неорусский стиль, деревянное/славянское зодчество, византийский стиль в архитектуре. Петербург богат на разнообразие европейской архитектуры. Готика, модерн, немецкий "кирпичный стиль", строгий классицизм, барокко.Петербург являлся главным плацдармом Европы в России на протяжении трех веков.Первое время он был воротами в Европу, прорубленными государем Петром Алексеевичем, искавшим европейской науки, европейской техники, европейских военных специалистов, моряков, инженеров, кораблестроителей. То самое «окно», о котором писал классик, существовало задолго до царя Петра; при нем у России появились именно что морские врата, раскрытые для волн Запада… Потом Петербург метаморфировал в нечто иное — канал идей, рожденных европейской философией и европейской общественной мыслью, и постоянно импортируемых Россией.NatalyЛучшие «импортные» архитекторы на протяжении XVIII и значительной части XIX века работают прежде всего в Петербурге и его окрестностях. По большей части творческий потенциал европейцев, а не русских архитекторов реализовывался в чудесных дворцовых комплексах императорской столицы, а вместе с нею Петергофа, Ораниенбаума, Стрельны, Царского Села, Гатчины, Павловска… Лучшие силы науки — за исключением, пожалуй, Университета в Москве — рекрутируются среди европейских специалистов через «петербургский канал» и оседают близ Невы. Деятельность Академии наук на первых стадиях ее существования воздвигалась в основном европейскими умами.. Академия художеств, возникшая при императрице Елизавете Петровне в столице Империи, не могла бы начать работу без европейских преподавателей. Лучших живописцев, выросших в ее стенах, награждали продолжительной поездкой в Европу для совершенствования их мастерства и обретения нового опыта… Европейские моды в сфере театра, музыки и даже гардероба мощно влияли на русскую жизнь, вырываясь огненными протуберанцами из петербургского гранитного жерла. От Петербурга исходила всякая политическая инициатива. Все административное устройство Империи — дитя петербургской власти. Создатель града сего, Петр I, отказавшись от старинной русской организации власти — с Боярской думой, приказами, воеводами — основал традицию «примеривания» на Россию европейских идей в сфере государственного строя. Принимая то коллегии и комиссариаты, то министерства и канцелярию Его Императорского Величества, страна постепенно привыкала к европейским схемам управления, а потом и к европейским формам общественной жизни. В образе Петербурга, привычном для всей страны, какую деталь ни возьмешь, всё подвешено на гвозде европейства. Сказал когда-то Александр Бенуа: «Петербург угрюм, молчалив, сдержан и корректен.Alina BudkinaСдержанные женщины-интроверты тоже привлекают мужчин, они же загадочные! Им же интересно: о чем это она молчит?Комментировать
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