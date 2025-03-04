Вэнс призвал Зеленского срочно сесть за стол переговоров после потери союзников

После ссоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского Киев растерял всех своих самых убежденных сторонников военной помощи, что означает необходимость в срочном порядке сесть за стол переговоров.
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