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Ямал впервые празднует День языков народов страны

Ямал впервые празднует День языков народов страны

День языков народов России впервые отмечается 8 сентября: памятную дату утвердили в 2025 году. С праздником северян поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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