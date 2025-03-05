Уголовное дело возбудили в Дагестане, где в ходе КТО ликвидировали 4 боевиков

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконном обороте оружия возбудили в Дагестане, где в ночь на 5 марта спецслужбы ликвидировали четырех боевиков в ходе контртеррористической операции.
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