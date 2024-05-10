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Володин: Путин внес в ГД представление по кандидатуре Мишустина на пост премьера

Володин: Путин внес в ГД представление по кандидатуре Мишустина на пост премьера

Спикер Государственную Думу Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил., что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства "Президент Владимир Владимирович Путин внёс в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность Председателя Правительства", - написал он в публикации.

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