Володин: Путин внес в ГД представление по кандидатуре Мишустина на пост премьера

Спикер Государственную Думу Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил., что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства "Президент Владимир Владимирович Путин внёс в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность Председателя Правительства", - написал он в публикации.