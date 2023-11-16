Россияне чаще всего ищут на Youtube «Короля и шута» и южнокорейскую поп-группу Stray Kids

Южнокорейские поп-группы Stray Kids и (G)I-dle, а также панк-группа «Король и шут» вошли в список самых популярных запросов у женщин на видеохостинге Youtube, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.
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