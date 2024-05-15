НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

134 подписчика

Беккер о падении бутылки на голову Джоковичу: «Произошла дерьмовая ситуация, но теперь надо сосредоточиться на «Ролан Гаррос»

Беккер о падении бутылки на голову Джоковичу: «Произошла дерьмовая ситуация, но теперь надо сосредоточиться на «Ролан Гаррос»

Речь шла о падении бутылки из рюкзака зрителя на голову первой ракетки мира на «Мастерсе» в Риме. Болельщик под ником Pavvy G написал, что зрителю стоило публично извиниться, чтобы подтвердить, что это был несчастный случай.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх