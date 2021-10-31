Медвежий уголПолитикаОчередному антирекорду по заболеваемости посвящается автор - Школа экзорцистов Очередному антирекорду по заболеваемости посвящается.Вернуться к статье1097НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил_«…говорят вакцинироваться - значит, идите и вакцинируйтесь» ____________ А кто окажется виноватым, если вакцинирование приведёт к тяжёлым потерям здоровья или к смерти провакцинировавшегося? Сам провакцинировавшийся или те, кто ему «говорил»? То-то и оно.VVsevolodДа уж, тут такая тяжелая клиника, что медицина бессильна.NНNatalia НесЭто ваши страхи говорят, никто из моих друзей( люди далеко за 50) не умер от вакцинации!!!Это моя статистика!!!Дмитрий АлексеевичКонечно, возможна смерть провакцинировавшегося, но пока БОЛЬШИНСТВО умерших именно из тех, кто противник вакцинации. И сегодня именно ими заполнены красные зоны больниц.Михаил_Ваша фамилия не Склифосовский, диагност Вы наш?VVsevolodНет, я просто из отряда "человек разумный".Михаил_Это не страхи: почему же людей сначала принуждают вакцинироваться, а затем принуждают их взять НА СЕБЯ ВСЮ ответственность за возможные негативные последствия вакцинации?Михаил_"Человеки разумные" не трындят о вопросах, в которых они ничего не смыслят.Михаил_Надо же разделить ответственность: те, кто САМ захотел провакцинироваться, должны подписывать текст, что согласились добровольно и несут ответственность за негативные последствия своего добровольного решения, а за негативные последствия у тех, кого принудили провакцинироваться, отвечать должны те принудильщики.VVsevolodИ я о том же.Михаил_Ну, тогда надеюсь, всё будет в порядке :) .Вячеслав БелослюдовНе хочешь? Не вакцинируйся! Твои проблемы. Ходи, сдавай пцр-тесты каждые три дня. Твои проблемы. Если тебя выставят за ворота без теста, то это тоже твои проблемы. У тебя есть права? Да! Но у других тоже есть права. И твои права только твои, пока они не пересекаются с другими.Михаил_Я не об этом.КатеринаНо заболели многие.Евгений ГоголевТы же не откажешься от госпитализации при заболевании ковидом? Займёшь койку в реанимации и будешь требовать, что бы тебя лечили. А тот, кому нельзя по мед показателям вакцинироваться заболеет и скорее всего тяжело может не получить помощь, так как ты антиваксер будешь занимать место и ИВЛ.Михаил_Это другой вопрос, и не надо выдумывать за меня об антиваксере.Дмитрий Соловьевсам считал или как ??? подсчитай тех кто просто от вакцины померДмитрий Соловьева если так - вакцинировался и заболел. или осложнение от вакцинации, это не хочешь обсудить ??АМАлиса МайскаяА кто виноват сейчас, когда в стране больше 1000 человек в сутки умирает? А, ну да, конечно, виновато государство...ИИринаЧто ,опять скулеж ,что народишко вам ,врагам коммунистов ,достался плохой ,и сам собой решил вымирать огромными темпами после захвата вами РСФСР ?Вячеслав БелослюдовДа сама уже не скули! Надоела со своими комуняздами. Обклей их портретами туалет и любуйся. Зюганова, рашкина, Бондаренко.Олег Самойловкартавого, сухорукого, ысого кукурузника, великава бровенсца! Потом участников гонки похорон, потом первого и последнего!Евгений ГоголевО, наконец - то враг коммунистов.Олег СамойловДа ладно, валить на какое-то государство! Виноват во всем ПУТИН!!!Дмитрий СоловьевА КТО ??? кто медицину разваливал, неужель населениеОлег Самойловдемулиньга! Про разваленную медицину- подробнее расскажи! И про ничтоженное образование! А еще про 85 тысяч уничтоженных заводов! Звучит цифирь! Да, демулиньга, я слышал, что уже не 85 тыщь, а целых 110 тыщь заводов Путин уничтожил!Дмитрий Соловьевкто точно надоел так это сказочник со своими "сиротками" из форбсДмитрий СоловьевИрина, не путайте врагов НАРОДА с врагами коммунистовАМАлиса МайскаяАаа! Умница Вы наша! Ну наконец-то виновник пандемии найден - это же те, кто РСФСР захватил, враги коммунистов по всему миру распоясались. Ирина, Ваш святой долг пойти на них войной, (с такой энергией, с которой Вы пишете комментарии, Вас можно одну на войну отправлять!)АМАлиса МайскаяТочно! Он только нам рассказывает, как в свободное время в Сибири рыбачит, а на самом деле - медицину втихаря разваливает собственноручно))))))))))))АМАлиса МайскаяА что в медицине развалено? Вас не лечат? От ковида не спасают, (бесплатно, заметьте), у нас мертвые по улицам валяются, как в Индии? Для Вас эта медицина вакцину создала и прививает бесплатно, а вы упираетесь, так кто виноват?Олег СамойловМоя замечательная! Ну разве можно так НЕтолерантно по отношению к ирге-камуняге поступать? Я думал, что Алиса гораздо более добрая и ласковая! ан нет, ошибся! Иргу-камунягу на войну хочет одну отправить! Ей же скучно будет там, одной-то!АМАлиса МайскаяОлег, тупость и упертось даже такого ангела, как я, вводят в гнев праведный)))Олег СамойловНу дожен же Путин врать народу о чем-то и обещаниями заобещивать! Вот врет он про медицЫну, образование, про промышленность, про строительство дорог, школ, детсадов и ясель - надо быть точЬно уверенным - ВРЕТ!!! Мы вот с моим Самым Главным Жизненным Недостатком на велах за последние четыре года проехали по России больше 20 тысяч километров от Крыма до Карелии и на восток от Смоленска до Казани и посмотрели на "убитые" дороги, "убитое" сельское хозяйство, "уничтоженные" предприятия! Кстати, были мы и во Пскове, о котором демулиньга салафьёффф шрайбает, что народ там точит топоры и вилы, а также дубины готовит, штобэ власть свергать! Сердце кровью обливается, гяля на наши дороги типа "Сортавала", "Украина", "Таврида"! Или на А-107, Р-132, М-2, М-7 и еще десятки, по которым довелось ехать! Короче говоря, Путин с Шойгу и прочими товарищами из министерств и ведомств только и знает, что разбазаривает и разваливает Россию и набивает свои карманы и карманы корешей своих, - АЛЕГАРХАФФФ!Сергей ФедотовА вы уверены, что они умирают? Вы верите тому, что нам впаривают по ТВ?Meerflieger"...Поэтому вам не стоит в присутствии людей с университетским образованием с развязностью совершенно невыносимой подавать какие‑то советы космического масштаба и космической же глупости Вам нужно молчать и слушать, что вам говорят (с). Да ваше присутствие (людей с университетским образованием) совершенно не ощущается в жизни-то... Где высоты экономики, покорённые вами, людЯми с университетским? Где сияние вершин культуры, вами же воздвигнутые? Где, наконец, цели и задачи, поставленные вами перед обществом? Вы, долболюбы, неспособны ТАК управлять простыми людьми, чтобы те даже и не замечали этого управления... Всё, на что вы способны - вот так вот пукать в лужи, с разной степенью громкости и вонючести... Илита, мля... ;-)bianka БелаяОдни только неучи, дебилы и антиваксеры и достигают высот.MeerfliegerНасчёт первых двух - бесспорно. Насчёт антиваксеров - ОЧЕНЬ сомнительно. Будь это так - вопрос о массовой вакцинации, да ещё в момент эпидемии, в России ВООБЩЕ не поднимался бы. Ну, разве что, на кухнях ярых вакци-наци за рюмкой чая... 😉bianka БелаяГлыбокая мысль. Откуда выудили?АНГЕЛ АНГЕЛДа все очень просто бизнес в медицине, аптеках налажен уже давно, на лекарствах наваривают врачи все это знают, а вот если вам за грипп и ОРЗ не доплачивают, а за ковид ведут доплаты, в рыночных условиях какой бы диагноз как нормальный врач вы бы поставили??? А это не просто бизнес тут наваривают столько на бюджетных деньгах вам и не снилось. От минздрава, страховых компаний и простых няньках на ковидниках... Второй год молчат о профилактики и вакцинации от гриппа, странно даже сезонного увеличения нет, разве это не странно???? Вот по этому меня интересует сколько больных гриппом и ОРЗ было в том году и сколько в этом, что бы понять на самом деле в России что эти заболевания победили и пора награждать медиков правительственными наградами или заводить уголовные дела????Катеринаhttps://www.e1.ru/text/health/2021/10/30/70226249/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktopbianka БелаяВы настолько дремучи, что всякий разговор с вами не имеет смысла. Не пишите, читать не буду. Я с некоторых пор избегаю траты своего времени на дураковMeerfliegerТак на поверхности лежит... Нормальным людям, при взгляде на то, что творится в СМИ и управляющих органах, сразу видно: НЕ антиваксеры. 💯 🤔Олег СамойловВот если бы сейчас был социализм, то все решалось бы ПРОСТО! НИ ОДНА зараза НЕ мявкнула бы по поводу каких-то там прав какого-то там человека! Сказано вакцинироватся - скачи на клизму! Не прискакал, - ТВОИ проблемы! Утром тебе на работу, твоим детям в сад, в школу, в ясли! Но ночью тебе товарищи объяснят, что вакцинироваться ты ОБЯЗАН!, коли партЕя тебя "настаятильна просед"!Евгений ГоголевПовтори!Олег СамойловКатюха! Ты чО, против СыСыСыРа?КатеринаХе... А ты чО сам с собой переписываешься? Не тем укололи?)Дмитрий Соловьев100пудово, только при социализме а) была бы ВАКЦИНА а не шмурдяк , б) медицина не была бы заоптимизирована "до ручки" в) ГОСУДАРСТВО отвечало бы ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ВАКЦИНАЦИИОлег СамойловДа как-то ты мне не попалась, чтобы именно тебе написать! Просто глянул, кто ж нарисовался вотрицаловке! Смотрю, Катюхе не понДравЕлось про социализм! А ведь при совке вакцинировали ВСЕХ! Например, 1970 год, холера в Москву собралась, решили народец проколоть от этой заразы. У моей сестры двоюродной, которая проживала на улочке Паршина в этой Москве, соседи были, коих уж очень не привлекала прививочка. В три часа ночи в дверь постучали вежливо, прикладом автомата так, что весь подъезд в девятиэтажке подскочил от радости, зашли в квартирку, где шесть или семь человек жило, прокололи ВСЕХ, в том числе и двухмесячного ребетенка и семидесятитрехлетнюю бабльк. И вопрос был решен! Вот это было правЕльно! Бабулька через два дня ласты склеила, но ни одна зараза НЕ вякнула и не мявкнула! Ибо никто не знал, от чего, от прививки или от старости! Скорее всего от прививки, ибо при СССР народ был долгожителем, пенсов было в РСФСР ЦЕЛЫХ 23 миллиона! А вот сейчас - крававай рижым Путина так не поступает из трусости и нежелания своему народу здоровья! И пенсионеры дохнут толпами и стадами! Демульга Салавьёффф говорит, что именно от путинских зкидонов! И пенсионеров осталось всего 45 миллионов и двести тысяч, остальные все вымерли! Так что твои измышлизмы про переписку мою самим с собой - ты несколько проскочила мимо прокладки! Или тампона?Дмитрий Соловьевпридурок, при СССР власти верили, а сказки соседям по палате расскажиОлег Самойловдемулиньга! Почитай, что я пишу про совковую вакцинацию! Я и говорю, что при совке ВСЕХ вакцинировали в ПРИНУДИЛОВКУ! Нето, что сейчас при крававам рижыми Путина! Вот только у меня к тебе вопросик: ты бы орать не стал, если вакцинироваться НЕ хочешь, а тебе НАСИЛЬНО дозу впороли? Наверное, раззявил бы чавку насчет прав человека, верно? И тогда ГДЕ БЫ ТЕБЯ ИСКАЛИ?КатеринаЭко тебя пронесло-то, пейсатель...) Давай, до свидания...Олег Самойловдемулиньга! ВЕРИЛИ! Со всех дырок вера перла! Особливо про землю крестьянам, фабрики рабочим и воду матросам! А еще про камунизимь к 1980 году! Помнишь, тот, что партея таржествина абищяла к тому року?Олег СамойловА чО, Катюха, НЕ согласна?ВДвалерий двойнишниковНе обращайте на самОйлова внимание, он этого не стоит. Он вечно пьян со своими идиотскими постами.ВДвалерий двойнишниковС пьяным самОйловым дискутировать бесполезно! Проверено!!ВДвалерий двойнишниковСамОйлову-Помойлову вы дали удачное имя-ПРИДУРОК.АМАлиса МайскаяВсе так и есть в Европе, (не привился - с работы вон, в магазины не вхож без теста и Qr кода). Только в США всем плевать - привился-не привился - заболеешь - лечись на свои кровные или помирай, (обязательного мед.страхования нет). Слава Богу, что не оспа, а то бы уже все "паршивые"ходили, кто живой.MeerfliegerЕвгений Гоголев→Meerflieger 31 октября, 21:00 Повтори!"(с) А ты что, НАСТОЛЬКО тупой, что перечитать не в состоянии? ;-)Meerflieger"...Вот если бы сейчас был социализм, то все решалось бы ПРОСТО! ..."(с) Безусловно. Во-первых: не стали бы вакцинировать массово во время эпидемии, как написано было во всех советских медицинских учебниках, а изолировали бы всех БОЛЬНЫХ. Ну и контактных, наверно. Во-вторых: немедленно закрыли бы все границы и хрен какой богатенький буратинка завёз бы ковид из Куршавеля на частном самолёте, как это было весной 20-го. В третьих: вакцину создавали бы ВСЕ мединституты в кооперации, обмениваясь информацией. А не зажимали бы её в расчёте на будущую прибыль. В четвёртых: в госкомиссии по ликвидации ЧП были бы эпидемиологи, вирусологи и т.п. а не экономисты-гинекологи-СВРовцы-аэрофлотовцы. Ну и так далее.Евгений ГоголевВафлоприёмник прикрой, животное.MeerfliegerПодите наконец на конец, Генаша. ;-)Олег СамойловУгу! "...не стали бы вакцинировать массово во время эпидемии, как написано было во всех советских медицинских учебниках, а изолировали бы всех БОЛЬНЫХ..."! 1. пример по той же Москве приводить по 1970 году? 2. насчет изоляции ВСЕХ болных - КУДА их изолировать? В школы и общежития институтские? Насчет "...немедленно закрыли бы все границы..." - а что, в годы самого свободного общества границы где-то и для кого-то были открыты? А вот для тех, для кого границы были открыты, о на них НЕ распространялись НИКАКИЕ ограничения! Что и было неоднокртно подтверждено историей СССР! Про "...вакцину создавали бы ВСЕ мединституты в кооперации, обмениваясь информацией..." - людей НЕ смешите Бога ради! С момент образования СССР и до его скончания в стране действовал жесточайший режим конкуренции и СЕКРЕТНОСТИ в плане разработок в ЛЮБОЙ области и отрасли! Это для того, чтобы было из чего и ЧТО выбирать! Ну, и наконец, про "...в госкомиссии по ликвидации ЧП были бы эпидемиологи, вирусологи и т.п..." - Вы в этом уверены? В первую и ГЛАВНУЮ очередь в таких мероприятиях были при СССР задействованы Комитет, МВД, военнослужащие различных родов и видов войск и уж только потом специалисты вирусологи и эпидимеологи. Это Ва в качестве справочки небольшой, ибо доводилось участвовать в мероприятиях, подобных этим эпидемиям и настоящей пандемии, например, https://realt.onliner.by/2019/08/21/biohazard-3, а задействовали войска по всей стране для ограничения передвижения населения. Происшествие в Свердловске, а на уши поставлена ВСЯ западнаяграница СССР! Про другие округа я не в курсе, но за Западный округ говорю с полной ответственностью за свои слова. Хотя КАКОЕ отношение имел, например, Львовский пограничный отряд к событиям в Свердловске?MeerfliegerСпорить не буду, возможно где-то я и неправ. Но уж точно чего не было бы - круглосуточного воя СМИ и тщательно разжигаемого психоза.КатеринаС Самойловым давно всё понятно... Живёт в Минске... получает российскую военную пенсию. Летом на лисопеде путешествует по России, зимой возвращается в Минск и сидит в тырнете, потягивая пивко или чё покрепче. Хорошо устроился... Ну а что касается КОВИДА, Валера, то ещё совсем недавно я всех призывала привиться, в том числе, своих детей и внуков. Дело в том, что мы всем семейством год назад переболели... и мужа я чуть не потеряла. Спасло, думаю, то, что отказался он ехать в ковидный барак... дома решил умирать. Мы с сыном и внуком его вытащили. А вот двух своих подруг я похоронила... за ними некому было ухаживать... Тогда прививок ещё не было, все их ждали, как манны небесной. Дождались... началась массовая вакцинация... И... о ужас! - кривая заболеваемости резко поползла вверх... и я опять чем-то переболела. Посидела в добровольной самоизоляции с месяцок... И вот не знаю... что и делать... Дети и внуки привились, у меня маска уже к лицу приросла... А люди болеют и после прививок... не все, конечно... и тяжесть заболевания у всех разная.ВДвалерий двойнишниковПо поводу прививок согласен! Ковид шагает по стране. Много знакомых и родных переболело.Олег СамойловНо идиотам-антиваксерам сие НЕ объяснить!Олег СамойловВерно! В СМИ при социализме было бы ВСЁ ПРЕКРАСНО!Олег СамойловКатюха! Насчет пивка - это ты откуда выколупала? Из своего сокроватника? Ил у тебя н бОльшее вагины не хватает?АНГЕЛ АНГЕЛВот меня интересует статистика по ОРЗ и гриппу в России, у нас что эти заболевания победили???СергейОчевидно, что когда будем умирать миллионами в день, то поймем, что нас уничтожают...Борис Титовя не говорю что миллионы но с десяток моих знакомых умерло после прививки - где эта статистика ? тишина Мне какая разница умереть от корона или от вакцины ? от короны я может и сберегусь (маска перчатки самогон ) а прививка может быть приговоромОлег СамойловА чО так мало, всего десяток?Агрофена Ивановадесяток моих знакомых умерло после прививки - где эта статистика ?----- прививок не было- документы о прививке купили,,,,АМАлиса Майская"После" не значит "в следствии" (учите мат.часть)Сергей ФедотовДа уж, по всему, автор умом ни разу не блещет. Из каких-то одному ему известных, можно сказать единичных фактов сделать столь глобальные выводы.......Поколение ЕГЭ, что ли?ГЕГалина ЕлендоЗря вы ребята.Живу в Италии больше 16 лет и действительно здесь по телевизору передают иногда эти новости.Ни думаю что делают рекламу нашей вакцины.Сергей ФедотовЖили бы в России, видели бы всё своими глазами, прочувствовали бы "заботу" нашей власти, имели бы другое мнение, уверен.АМАлиса МайскаяВот только не надо про "где живете". Я на две страны живу уже 20 лет, так вот ФРГ еще в апреле организовывало тур поездки в Москву за прививкой "Спутником", стоило удовольствие 1000 евро. А сейчас всех поголовно колят западными вакцинами, ни одна из которых не работает даже на 60%. Кто-то мрет от тромбозов, а кто-то выживает. Про "Спутник" даже на западе молчат - сказать нечего. Если бы были хоть какие-то побочки, то уже во всю бы кричали на каждом углу, что вакцина РФ никчемная. Ну Вы хоть логику-то включите!Олег СамойловАлиса! Дорогая! Ну как можно говорить о логике с русофобом? Серега Федотов понимает только срач в сторону России и приемлет только говнище в сторону России и Президента! Хуже, чем в России, НИГДЕ и НИКТО НЕ живет! Спросите у демулиньги салафьёфффа, вовачьги ивдушенги-ивтеива, у кролекавых, ирги-камуняги, ирги52 размера! Иль у шурега лисофскава! Иль у мрази - ейнай свежасти! Такой падали более, чем предостаточно в МТ!Сергей ФедотовЛогика включена. Вы живёте на Западе и рассуждаете о жизни в моей стране. Живите себе спокойно и оставьте наши проблемы нам.АМАлиса МайскаяВы читаете по-русски плохо? Я написала: "живу на ДВЕ страны много лет". У Вас "Вашей страны" нет, вы ее разрушаете, саботируете законы и упрямо стремитесь к самоуничтожению.Дмитрий Соловьевты про русофобов залепись, ты сам их холуйДмитрий Соловьевавтор, а ты про какие такие вакцины трендишь ? дайте настоящую проверенную вацину. которая РАБОТАЕТ - не будет отказов и сомнений настоящая ВАКЦИНА - ковивак, остальное - тестовые векторные и т.п. препараты, которые НЕ испытаны и что от них будет - ХЗ.АМАлиса Майская"Проверенная вакцина" в РФ - это паленый алкоголь, ему все верят и все принимают, (ну, помрут от отравления человек 100 - пустяки ведь).Дмитрий Соловьевчто мы слышали про вакцины ??? сначала - ПОЛНАЯ ЗАЩИТА !!! затем ОЙ, НЕ полная, но высокая , затем - ой, вакцинированные болеют тоже, НО - не тяжело.. затем - ОЙ, тяжело тоже болеют.. сначала - привился и ВСЕ. теперь - ой, каждые полгода, что потом, раз в неделю ??? ТОГДА ТОЧНО ВСЕ ОТ ПРИВИВОК ПОМРУТ КОРОЧЕ, начинаем с того КАКАЯ ВАКЦИНА.. затем - как правильно прививать, и как смотреть за здоровьем после прививкиОлег Самойловдемулиньга! Как дела во Пскове? Что народ говорит? Кому морды бьет?Дмитрий Соловьевприехай, повопи вслух, а я время засеку, через сколько тебя увезут на скорой,хотя скорую НЕ дождешься, так что хреновый прогноз а в Пскове проблемы что и везде - цены растут, медицина на грани аутаОлег СамойловВсёпиздецпрапаланахуйпутинсукавсехнасслил! Демулиньга! Ты даже не представляешь, КАК мне страшно в Пскове было! На кажнам угле Путина хаяли!Дмитрий Соловьевесли бы с людьми поспорил за то кому при Путине жить хорошо а особо попробовал бы обосрать СССР, ты бы жертвой в сводках стал, причем явно не только в Пскове ты в состоянии только тырнет засерать, на улице тебя зашибутОлег Самойловдемулиньга! Ты совсем идиот или только на 101%? Хуйню несешь и даже не заморачиваешься!Дмитрий Соловьевпо меркам твоего дурдома разумеется ВСЕ кто не мазохист и не верит вранью, - идиоты. но для нормальных идиот это ты и тебе подобные, точнее - ты вообще не имеешь СВОЕГО мнения, тупо гавкаешь аки патефон потому твое мнение имеет значение ниже нуляОлег Самойловдемулиньга! Ты случЯем не ошибся? Насчет МОЕГО мнения! Это ты чирикаешь под Зю-Гондоновскую свиристелку! А Зю-Гондон, сам знаешь, на чью мельничку водичкульет и чью задачку исполняет!Дмитрий Соловьевнормальному человеку НЕ нравятся вранье, обман, воровство, бедность тех кто работает и богатство тех кто ворует, ЭТО АПРИОРИ , стандартные ОСНОВЫ, а ты тупое существо еще раз доказал свою НЕСПОСОБНОСТЬ ДУМАТЬОлег Самойловдемулиньга! Вот это ты верно пишешь! Однако, у меня вопросишко есть к тебе мерзенький: ПОЧЕМУ ты при совке об этом не чирикал? Иль ссал психушки с аминазином?КатеринаПапаша ЗЮ только на свою, личную, "мельничку водичкульет"... Это факт. А вот ты, Самойлов, чью задачку исполняешь? Кому выгодны бесконечные словесные баталии между "красными" и "белыми" в нашей стране? А ведь ты,неизменно, появляешься в ЭТИХ темах, дружок... подкидываешь дровишки в костерок вражды и ненависти...Дмитрий СоловьевПоголовно привитая Монголия повторила израильскую вспышку коронавируса В стране вакцинированы 98% населения, а плотность его крайне мала ПОДЕЛИТЬСЯ К 17 августа в Монголии было полностью вакцинировано от коронавируса 97,8% взрослого населения, свыше двух миллионов человек. А в начале сентября Монголия - еще и при ее малой плотности населения - вышла на первое место в мире по текущей заболеваемости, побив свой же собственный предыдущий абсолютный рекорд по числу ежедневных заражений, и обогнала даже Израиль.Олег СамойловДааааааа, демулиньга, в Монголии вымерло 97,8% взрослого населения!Дмитрий Соловьевпоезжай, сосчитаешьДмитрий СоловьевВ степной Монголии по данным на 2020-й год проживают чуть больше 3 миллионов 350 тысяч человек. Плотность населения здесь составляет 1,8 человека на квадратный километр. По образу жизни монголы - кочевники, городом считается любой посёлок, где проживают свыше 5 тысяч. И вот 5 сентября здесь зафиксирована рекордная заболеваемость - 7394 человека, 7 сентября - 3677. То есть получается, в стране сваливаются целыми городами? В крошечной Монголии такое количество подтверждённых случаев эквивалентно тому, как если бы в России ежедневно заболевало население Рязани или Тулы. Умерли 7 сентября - 8 человек (максимальная смертность была в один из дней июля - 29 человек). Очень долгое время о коронавирусе в Монголии знали только теоретически, так как люди живут разрозненно, своими семьями и рассредоточены по степи. Им просто не от кого заражаться. Тем не менее, новое правительство Монголии, которое было сформировано в январе этого года, одной из первоочередных задач своей деятельности поставило именно борьбу с пандемией. Чтобы предотвратить распространение инфекции, правительство ввело строгие меры изоляции с 11 по 23 февраля и с 10 по 25 апреля, которые затем были продлены до 8 мая. Во время изоляции каждому гражданину предоставили единовременное пособие в размере 300 тысяч тугриков (чуть больше 100 долларов) с целью предотвращения финансовых трудностей и защиты доходов домашних хозяйств. О первом импортированном случае COVID-19 это азиатское государство сообщило в марте 2020 года, а первый случай местной передачи подтвердило лишь в ноябре прошлого года. То есть до начала массового использования вакцин Монголия предотвращала распространение коронавируса среди населения в течение почти десяти месяцев. Так зачем нужно было вакцинировать столько народа, если здесь практически и так никто не болел? По оценкам местных экспертов, COVID-19 вызвал в стране в три раза больше экономических проблем, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года. «Мы не смогли избежать этих страданий», - заявил глава кабмина Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, добавив, что для спасения населения большое значение имеет оперативная массовая вакцинация. Поэтому свежеиспеченное правительство поставило своей целью вакцинировать около 2 миллионов взрослого населения Монголии, и официально начало использовать вакцины с 23 февраля этого года. Помимо прививок взрослым, с 15 июня здесь начали вакцинировать и подростков в возрасте от 16 лет и старше на добровольной основе, а детей в возрасте 12-15 лет с 28 июня – с согласия родителей и опекунов.Комментировать
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