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Китай проектирует танк с ядерным реактором и рельсовой пушкой, бьющей на 450 км

Китай проектирует танк с ядерным реактором и рельсовой пушкой, бьющей на 450 км

Авторами статьи выступили специалисты компании Inner Mongolia First Machinery Group (входящей в структуру оборонной промышленности КНР и тесно связанной с разработкой и производством танков и бронетехники) и Пекинского технологического института.

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