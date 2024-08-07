В Калужской области стартовала Всероссийская акция МВД России «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники ОМВД России по г. Обнинску совместно с членами Общественного совета при территориальном органе приняли участие во Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка».
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