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Закон, порядок, государство

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Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили укрепленный командный пункт и живую силу подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили укрепленный командный пункт и живую силу подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Военнослужащие постоянно в боевой готовности, по команде занимают места в расчётах и открывают огонь.

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