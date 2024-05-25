В Добролюбовке представят словарь диалектных слов Пинежья

Издание «Пинежска говоря» — результат многолетнего совместного труда матери и дочери ДорофеевыхЗинаида Васильевна и Алевтина Борисовна в течение семи лет собирали и записывали слова, которые жили и до сих пор встречаются в обиходе родных им деревень Городецк и Остров муниципального образования «Сурское» Пинежского округа Архангельской области.