В США назвали НАТО причиной конфликта на Украине

США, как всегда, заработали на Украине. Когда сворачивали армию в Афганистане, резко повернули в Европу, уже было видно, к чему готовятся. Виновны

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Нынешняя украина создана после незаконного переворота, так называемого майдана, подготовленного и претворённого в жизнь именно политиками коллективного запада с привлечением НАТО и под руководством США, как раздражающий фактор против России. России же оставалось лишь правильно и в нужный момент среагировать на это действие США - что она собственно и сделала. А теперь украина стала уже раздражающим фактором для всего коллективного запада с весьма отягощающими последствиями... а как вы хотели?