Главной причиной конфликта на Украине стали усилия Запада по включению Киева в состав НАТО. Об этом заявил американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Global Times (GT).
В США назвали НАТО причиной конфликта на Украине
Комментарии
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Светлана Петрова
США, как всегда, заработали на Украине. Когда сворачивали армию в Афганистане, резко повернули в Европу, уже было видно, к чему готовятся. Виновны
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13 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Нынешняя украина создана после незаконного переворота, так называемого майдана, подготовленного и претворённого в жизнь именно политиками коллективного запада с привлечением НАТО и под руководством США, как раздражающий фактор против России. России же оставалось лишь правильно и в нужный момент среагировать на это действие США - что она собственно и сделала. А теперь украина стала уже раздражающим фактором для всего коллективного запада с весьма отягощающими последствиями... а как вы хотели?
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8 час.
владимир рябченко
Ха... СП укры на прогулочной яхте взорвали, отключив ЕС от приемлемого по цене газа... Войну НАТО развязало, неся несусветные траты нац. бюджетов... а пиндосы типа не причем? Старая байда... нагло-саксов. Загребать жар чужими руками... Помним про открытие второго фронта в 44-м... под завязку, ближе к раздаче медалей и пряников
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6 час.
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