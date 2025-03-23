СМИ: На границе Белгородской области уничтожили боевиков из террористической группировки

В Белгородской области продолжаются попытки прорыва границы России военнослужащими ВСУ. В одной из таких атак участвовали бойцы признанного террористическим в России Русского добровольческого корпуса (РДК*) на 20 квадроциклах.
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