На Украине началась нехватка электроэнергии

Михаил Рябов. Похоже, на Украине начинается то, о чем предупреждали эксперты – последствия прошлогодних ударов России по инфраструктуре ликвидированы лишь частично, и даже без новых прилётов «Герани» в Незалежной началась нехватка электроэнергии.