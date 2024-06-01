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Финэксперт Китов: брать кредит на инвестиции и рискованные проекты это табу

Финэксперт Китов: брать кредит на инвестиции и рискованные проекты это табу

Кредит, в привычном его понимании, — это простой и удобный инструмент заимствования денежных средств, обычно банка, для быстрого достижения потребительских целей или решения внезапно возникших, неотложных.

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