Финэксперт Китов: брать кредит на инвестиции и рискованные проекты это табу

Кредит, в привычном его понимании, — это простой и удобный инструмент заимствования денежных средств, обычно банка, для быстрого достижения потребительских целей или решения внезапно возникших, неотложных.
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