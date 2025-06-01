На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы

В данный момент на месте обрушения моста в Брянской области ведутся работы по восстановлению. В них участвуют около двухсот сотрудников железной дороги, три специальных поезда и другие службы спасения, сообщает РЖД в Telegram-канале.
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