Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Эксперт Маркелов счел, что Россия ответит вдвое больнее за изъятие своих активов

Эксперт Маркелов счел, что Россия ответит вдвое больнее за изъятие своих активов

Политолог Сергей Маркелов в разговоре со «Звездой» рассказал, почему изъятие Евросоюзом замороженных активов РФ может стать причиной для изменения всей финансовой системы стран Европы, почему ЕС не торопится изымать российские активы и как РФ может ответить на этот шаг.

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