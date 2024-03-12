Эксперт Маркелов счел, что Россия ответит вдвое больнее за изъятие своих активов

Политолог Сергей Маркелов в разговоре со «Звездой» рассказал, почему изъятие Евросоюзом замороженных активов РФ может стать причиной для изменения всей финансовой системы стран Европы, почему ЕС не торопится изымать российские активы и как РФ может ответить на этот шаг.