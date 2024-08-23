Сальдо: ВСУ готовят высадку на Кинбурнской косе для наступления с Черного моря

Сальдо заявил о попытках ВСУ высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы.ВСУ в ночь на субботу 23 августа предпримут очередную попытку высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
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