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Сальдо: ВСУ готовят высадку на Кинбурнской косе для наступления с Черного моря

Сальдо: ВСУ готовят высадку на Кинбурнской косе для наступления с Черного моря

Сальдо заявил о попытках ВСУ высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы.ВСУ в ночь на субботу 23 августа предпримут очередную попытку высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

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