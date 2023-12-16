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Гендиректор Баятович: Европа идет к деиндустриализации без дешевого газа из РФ

Гендиректор Баятович: Европа идет к деиндустриализации без дешевого газа из РФ

Европа потеряла преимущество дешевого газа из России и идет к деиндустриализации. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал гендиректор компании «Србиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович.

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