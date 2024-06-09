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Shot: в Подмосковье продавец хот-догов надругался над 10-летней девочкой

Shot: в Подмосковье продавец хот-догов надругался над 10-летней девочкой

В подмосковном Орехово-Зуево продавец хот-догов заставил трогать себя в интимных местах 10-летнюю девочку.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Уже даже не удивляет, что педофил, что таджик, что практически средь бела дня... А ещё при этом &quot;ценный специалист&quot; - продавец хот-догов! Ценнее некуда! Гнать в шею таких &quot;специалистов&quot;! Эти столь милые Хуснуллину &quot;ценные специалисты&quot; представляют реальную угрозу, физическую и психологическую, для наших детей, женщин и даже мужчин: изнасилования, избиения, грабежи, убийства...
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