Shot: в Подмосковье продавец хот-догов надругался над 10-летней девочкой

НП

Наталья Павлова

Уже даже не удивляет, что педофил, что таджик, что практически средь бела дня... А ещё при этом "ценный специалист" - продавец хот-догов! Ценнее некуда! Гнать в шею таких "специалистов"! Эти столь милые Хуснуллину "ценные специалисты" представляют реальную угрозу, физическую и психологическую, для наших детей, женщин и даже мужчин: изнасилования, избиения, грабежи, убийства...