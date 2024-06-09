В подмосковном Орехово-Зуево продавец хот-догов заставил трогать себя в интимных местах 10-летнюю девочку.
Shot: в Подмосковье продавец хот-догов надругался над 10-летней девочкой
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Уже даже не удивляет, что педофил, что таджик, что практически средь бела дня... А ещё при этом "ценный специалист" - продавец хот-догов! Ценнее некуда! Гнать в шею таких "специалистов"! Эти столь милые Хуснуллину "ценные специалисты" представляют реальную угрозу, физическую и психологическую, для наших детей, женщин и даже мужчин: изнасилования, избиения, грабежи, убийства...
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10 час.
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