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Миронов призывает Минтранс контролировать цены на ж/д билеты в Крым

Миронов призывает Минтранс контролировать цены на ж/д билеты в Крым

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил министру транспорта и ФАС России ввести контроль цен на ж/д билеты в Крым.

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