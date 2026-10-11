В ГП "Леса Украины" отказались раскрывать зарплаты руководства

ГП «Леса Украины» не предоставило OBOZ.UA данные о зарплате руководства. В ответ на запрос компания указала лишь общую сумму начислений исполняющему обязанности генерального директора Игорю Зубовичу — 3,63 млн грн, не уточнив период, за который были выплачены средства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым