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В ГП "Леса Украины" отказались раскрывать зарплаты руководства

В ГП "Леса Украины" отказались раскрывать зарплаты руководства

ГП «Леса Украины» не предоставило OBOZ.UA данные о зарплате руководства. В ответ на запрос компания указала лишь общую сумму начислений исполняющему обязанности генерального директора Игорю Зубовичу — 3,63 млн грн, не уточнив период, за который были выплачены средства.

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