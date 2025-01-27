Трамп официально приостанавливает военную помощь Зеленскому. CNN Look at the picture: Trump officially suspends military aid to Zelensky.
Команда Трампа обрывает все каналы коммуникаций Киева
Комментарии
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Алексей Сафронов
...укро-комедия в самом разгаре!
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1 д.
Леонид Руси
На первом фото Зели... исступление... На втором... крокодиловы слёзы... )))
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22 час.
АР
Александр Рязанцев
Взгляд усратого до страха жида,мразотее которого может быть влагалище в клоаке динозавра!
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21 час.
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