Сенатор Клишас подчеркнул важность подготовки новых кадров в IT-индустрии

Проблема «утечки мозгов» IT-индустрии в другие страны становится все более актуальной для России. Сенатор Андрей Клишас в интервью «ПолитЭксперт» выразил уверенность в том, что ситуацию необходимо исправлять при помощи качественной подготовки новых кадров.
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