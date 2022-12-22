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Сенатор Клишас подчеркнул важность подготовки новых кадров в IT-индустрии

Сенатор Клишас подчеркнул важность подготовки новых кадров в IT-индустрии

Проблема «утечки мозгов» IT-индустрии в другие страны становится все более актуальной для России. Сенатор Андрей Клишас в интервью «ПолитЭксперт» выразил уверенность в том, что ситуацию необходимо исправлять при помощи качественной подготовки новых кадров.

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