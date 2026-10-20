Александр Полегенько/ТАСС Военные связисты группировки войск "Запад" используют мотоциклы и багги "Пластун" для оперативного восстановления линий связи на передовой, об этом 20 октября сообщил корреспондент "Известий" Дмитрий Зименкин.
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