Захарова назвала слова Борреля об Израиле признанием ошибки политики ЕС

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что основанный на правилах западный миропорядок повис на волоске из-за развязанного Израилем конфликта, является признанием ошибки в политике Евросоюза, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос "Известий".