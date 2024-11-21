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Захарова назвала слова Борреля об Израиле признанием ошибки политики ЕС

Захарова назвала слова Борреля об Израиле признанием ошибки политики ЕС

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что основанный на правилах западный миропорядок повис на волоске из-за развязанного Израилем конфликта, является признанием ошибки в политике Евросоюза, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос "Известий".

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