Правительство не поддержало направление маткапитала многодетных семей на покупку автомобиля. Кабмин отметил, что решение вопросов социальной поддержки многодетных семей входит в полномочия региональных органов власти.
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