Россиян могут начать призывать в армию с 18 до 30 лет без переходного периода

Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит сразу во втором и третьем чтениях во вторник. Ранее границы призывного возраста хотели просто сдвинуть, однако теперь могут увеличитьС 1 января 2024 года призывать в армию будут с 18 до 30 лет.