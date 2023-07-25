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Россиян могут начать призывать в армию с 18 до 30 лет без переходного периода

Россиян могут начать призывать в армию с 18 до 30 лет без переходного периода

Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит сразу во втором и третьем чтениях во вторник. Ранее границы призывного возраста хотели просто сдвинуть, однако теперь могут увеличитьС 1 января 2024 года призывать в армию будут с 18 до 30 лет.

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