Запад привёл президента Молдавии Майу Санду к власти как «человека-терминатора», чтобы подорвать традиционные устои своих государств, заявила 14 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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