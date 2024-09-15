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  • Гарий Щерба
    НАЦИСТСКИЕ  ВЫБЛЯДКИ  уж   НАПРОЧЬ  с  КАТУШЕК СЛЕТЕЛИ  с  РУСОФОБИЕЙ ...!!!«Чистка от вшей»....
  • Eduard
    Рига это город Швеции и похож на Таллин(Ревель).Этр доказывает,что латыши там НИКТО! Россия обязана всё вернуть,а их ...«Чистка от вшей»....
  • Eduard
    Мы давно предлогаем вышвырнуть из Прибалтики латыщей,литовцев и эстонцев.На самом деле это не их земля,не ими куплена...«Чистка от вшей»....

Захарова назвала Санду внедрённым Западом «человеком-терминатором»

Захарова назвала Санду внедрённым Западом «человеком-терминатором»

Запад привёл президента Молдавии Майу Санду к власти как «человека-терминатора», чтобы подорвать традиционные устои своих государств, заявила 14 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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