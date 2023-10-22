Макгрегор рассказал о разочаровавшей его победе Чимаева над Усманом

© Lenta.ru Спортсмен назвал бой невзрачным. «Разочаровало то, что после тейкдауна в третьем раунде не последовало никакого продолжения», — заявил он, обратив внимание на то, что Чимаев дал возможность сопернику отступить и перегруппироваться.