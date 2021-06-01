Дарье Поверенновой посоветовали отказаться от пробежек из-за возраста

Как известно, чувство такта знакомо далеко не всем интернет-пользователям. Но пока одни знаменитости переживают или злятся на безнаказанные выпады в свой адрес со стороны незнакомых людей, актриса Дарья Повереннова просто иронизирует, чтобы не портить себе настроение.