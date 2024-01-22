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Группировка «Центр» поразила свыше 100 целей ВСУ на краснолиманском направлении

Группировка «Центр» поразила свыше 100 целей ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска на краснолиманском направлении в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожили более 100 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая два опорных пункта, три района скопления техники, а также расчеты полевой артиллерии противника.

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