Зеленский поглумился над США после критики от Трампа на тему Крыма

Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X опубликовал издевательский пост после критики со стороны президента США Дональда Трампа на тему Крыма"Американская сторона (на переговорах в Лондоне в среду - ред.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии