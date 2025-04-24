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Зеленский поглумился над США после критики от Трампа на тему Крыма

Зеленский поглумился над США после критики от Трампа на тему Крыма

Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X опубликовал издевательский пост после критики со стороны президента США Дональда Трампа на тему Крыма"Американская сторона (на переговорах в Лондоне в среду - ред.

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