Актриса Чулпан Хаматова, сбежавшая из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины в феврале 2022 года и поддерживающая нацистский режим в Киеве, объявила о предстоящем концерте в Черногории в мае, часть выручки от которого будет направлена на помощь ВСУ.