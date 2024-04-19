Барды Никитины выступят на фестивале Чулпан Хаматовой в поддержку Украины

Актриса Чулпан Хаматова, сбежавшая из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины в феврале 2022 года и поддерживающая нацистский режим в Киеве, объявила о предстоящем концерте в Черногории в мае, часть выручки от которого будет направлена на помощь ВСУ.
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