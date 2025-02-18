Telegraph: Евросоюз вряд ли сможет создать постоянные миротворческие силы на Украине

Это создаст нагрузку на внутренние ресурсы объединения Из-за нагрузки на внутренние ресурсы Запад вряд ли сможет сформировать постоянный миротворческий контингент на Украине, сообщает издание The Telegraph.
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