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Петербургский дневник

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Telegraph: Евросоюз вряд ли сможет создать постоянные миротворческие силы на Украине

Telegraph: Евросоюз вряд ли сможет создать постоянные миротворческие силы на Украине

Это создаст нагрузку на внутренние ресурсы объединения Из-за нагрузки на внутренние ресурсы Запад вряд ли сможет сформировать постоянный миротворческий контингент на Украине, сообщает издание The Telegraph.

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