Булгаков, Михайлов и орловские депутаты создали весеннее настроение

«Орловские перлы» продолжают покорять сердца читателей и слушателей. Как наши Богомаза обошли Губернатор Клычков на заседании правительства области 15 апреля выступил с неожиданной инициативой – переместить музей Михаила Булгакова из Киева в Орёл.