Булгаков, Михайлов и орловские депутаты создали весеннее настроение

«Орловские перлы» продолжают покорять сердца читателей и слушателей. Как наши Богомаза обошли Губернатор Клычков на заседании правительства области 15 апреля выступил с неожиданной инициативой – переместить музей Михаила Булгакова из Киева в Орёл.
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