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Царьград

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После пересечения границы на лодке со швабрами под Петербургом проходят обыски

После пересечения границы на лодке со швабрами под Петербургом проходят обыски

Пересечение границы на надувной лодке обернулось обыском у бизнесменов.В Ленинградской области два нелегала пытались пересечь Россию на надувной лодке со швабрами вместо весел.

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