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Кулеба: Трамп не сумеет разрешить конфликт на Украине «за 24 часа»

Кулеба: Трамп не сумеет разрешить конфликт на Украине «за 24 часа»

Экс-министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба проинформировал о том, что победителю президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп окажется неспособен завершить бушующее на украинской территории противостояние за сутки.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира»....... ДА БУДЕТ ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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